Bous Wohl noch das ganze restliche Jahr wird die Saarbrücker Straße durch Bous zur Einbahnstraße. Grund sind Bauarbeiten.

Zum Engpass für den Autoverkehr wird die Saarbrücker Straße in Bous voraussichtlich bis Jahresende. Frühestens ab diesem Dienstag soll der Bereich zwischen Einmündung der Straße „Am Bahnhof“ sowie „Saarstraße“ als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Völklingen eingerichtet werden.

Im Bouser Zentrum ist bereits auf der Seite des alten Postgebäudes in Fahrtrichtung Völklingen der barrierefreie Umbau kurz vor der Fertigstellung. Dort erfolgt am kommenden Wochenende noch der Rückschnitt der Baumkrone einer Rosskastanie um 20 Prozent. Außerdem werden drei Pflanzbeete angelegt, zur Ersatzbegrünung für zwei entfallene Bäume. Für die Beleuchtung der Wartehallen muss ein Leerrohr unter der Fahrbahn der Saarbrücker Straße hindurchgepresst werden. Die dafür erforderlichen Start- und Zielgruben neben den Fahrbahnen werden nach der Verkehrsänderung hergestellt.

Die jetzt anlaufende Maßnahme betrifft den Haltestellenbereich gegenüber der noch bestehenden Baustelle. Dort beginnen zuerst Arbeiten an Gas- und Wasserleitungen durch die Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach. Die tragen die Kosten in Höhe von rund 75 000 Euro. Im Anschluss daran werden Buskap und Busbucht in Fahrtrichtung Saarlouis barrierefrei ausgebaut. Die Gesamtkosten für den barrierefreien Ausbau in der Saarbrücker Straße einschließlich dreier Wartehallen beläuft sich laut Gemeinde auf rund 375 000 Euro. Durch ein Sonderprogramm des Saarländischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie verbleiben als Eigenanteil der Gemeinde Bous noch etwa 80 000 Euro.

Denn auf der bereits ausgebauten Seite an der alten Post ist durch den barrierefreien Umbau ein Parkstreifen entfallen. Damit reicht der Platz nicht mehr für zweispurigen Straßenverkehr, wenn auch die gegenüberliegende Haltestelle zur Baustelle wird. Wegen der Einbahnstraßenregelung wird der Verkehr aus Wadgassen an der Einmündung Saarbrücker Straße in Richtung Völklingen geleitet. Fahrten nach Schwalbach, Ensdorf und Saarlouis führen etwa 300 Meter weiter über die Petersbrunnenstraße zur Friedrich-Ebert-Straße. In beiden Straßen besteht rechtsseitig absolutes Halteverbot. Über die Friedrichstraße geht es zurück auf die Saarbrücker Straße. Busse werden schon eine Einmündung vorher über die Mannesmannstraße auf die Saarbrücker Straße geführt. In der Mannesmannstraße entsteht eine Behelfshaltestelle für die Fahrtrichtung Saarlouis. Die jetzige Behelfshaltestelle Saarbrücker Straße (Bäckerei Welling) in Richtung Völklingen bleibt bestehen. Die Umleitung wird ausgeschildert. Empfohlen wird, Bous ber die A 620 zu umfahren.