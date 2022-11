Narren in Bous starten in die neue Session : Fabio und Marilena die Ersten regieren jetzt in Bous

Die Karnevalsgesellschaft Hampitania Bous feierte Sessionseröffnung: Im Bild: Das Prinzenpaar Prinzessin Marilena I. und Prinz Fabio I. Foto: BeckerBredel

Bous Unter diesem Motto starteten am Samstag die Narren der Karnevalsgesellschaft Hampitania Bous, nach zwei ausgefallenen Jahren in die neue Session 2022/2023. Sie luden in den Petri-Hof Bous ein, um gemeinsam mit den Gästen einen schönen Abend voller Programm und ausgelassener Stimmung zu verbringen.