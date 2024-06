Bous Bouser Maisause sorgte für Stimmung

Nach jahrelanger Pause hieß es am Freitag wieder „Start frei!“ zur achten Bouser Maisause. Im Mittelpunkt des dreitägigen Festes standen natürlich die Bobbycar- und Seifenkisten-Rennen. Die Rennpiste war vorbildlich mit Plastiksperren, jeder Menge Altreifen sowie Absperrgitter für die Zuschauer gesichert, sodass sich die Rennfahrer in ihren Boliden ausschließlich auf die 500 Meter lange Streckenführung konzentrieren konnten. Von der Startrampe ging es die Kirchstraße bergab, in einer scharfen Kurve in die Winkelstraße, es folgte ein flacher Teil mit gemäßigten Kurven. Die nächsten Kurven waren nicht so extrem, dann folgte ein langes Gefälle in die Hohlstraße, wo die Boliden wieder richtig Fahrt aufnahmen und bis zum Ziel, kurz vor dem Petri-Hof, richtig schnell wurden.