Fotoschau : Die Fotos von Thomas Reinhardt entführen nach Madeira

Im Bildvortrag geht es um die Atlantik-Insel Madeira. Foto: Thomas Reinhardt

Bous Eine Audiovisions-Fotoschau über Madeira gibt es am Sonntag, 6. November, 11 Uhr, im Thalia-Kino in Bous zu sehen. Diese hat Thomas Reinhardt, Journalist, Autor und Fotograf sowie Mitglied im Fotoclub Tele Freisen, im Gedenken an Michael Marx konzipiert, mit Musik von Marx und Nino Deda.

Madeira, die „Blumeninsel im Atlantik“ genannt, sei vulkanischen Ursprungs und begeistere mit einer abwechslungsreichen, spektakulären Landschaft, beschreibt Reinhardt das zu Portugal gehörende Eiland. Madeira sei mit mildem Klima und der üppigen Vegetation ein großartiges Reiseziel für Naturliebhaber und Wanderer. Hier blühten das ganze Jahr über Blumen in Hülle und Fülle. Auf der kleinen Insel gebe es viele Welten zu entdecken.

Da ist die Hauptstadt Funchal mit dem Hafen, der Altstadt, der Kathedrale, den Markthallen, Parks und Gärten. Da lockten das Hochgebirge mit dem Pico Ruivo (1862 Meter), dem Pico das Torres (1853 Meter) und dem Pico do Aireiro (1818 Meter) sowie zahlreiche Levadas, jahrhundertealte Wasserkanäle, und Wanderwege.

Thomas Reinhardt zeigt die Vulkangrotten von Sao Vicente, Küstenorte wie Porto Moniz mit seinen natürlichen Lavaschwimmbecken, bizarre Steilküsten, tief eingeschnittene Täler und Naturschutzgebiete mit Lorbeerwäldern, Wasserfällen oder Lavagestein in vielen Farben.