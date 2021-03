Polizei sucht Zeugen : Mit Eiern und Waffe bedroht auf Parkplatz von Gartencenter in Bous

Bous Mit einer Waffe soll ein Mann eine Gruppe von Skateboardfahrern am Samstag auf dem Parkplatz des Gartencenter Dehners in Bous bedroht haben. Wie die Polizei Völklingen mitteilt, gerieten gegen 19.20 Uhr die Skateboarder mit zwei jungen Männern in Streit, die in einem silbernen Hyundai saßen.

Diese hatten die Gruppe zuvor mit rohen Eiern beworfen, teilt die Polizei weiter mit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Fahrer des Hyundai eine schwarze Schusswaffe gezogen haben, um die Skateboardfahrer einzuschüchtern. Geschossen habe er aber nicht. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, berichtet die Polizei und bittet um Zeugenhinweise.