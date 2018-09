später lesen Polizei Sturzbetrunkener kracht mit seinem Auto in den Kreisel Teilen

Ein sturzbetrunkener 21-Jähriger ist in Bous am Sonntag gegen 1 Uhr morgens mitten in den Kreisel gekracht. Der junge Mann aus Bous war nach Zeugenangaben mittig gegen die Bebauung des Kreisels in der Kreisstraße gefahren.