Polizei Bous : Vier Autos mit dem Gabelstapler umgeparkt und beschädigt

Bous Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung.

Eine kuriose Sachbeschädigung hat die Polizei Saarlouis am Wochenende in Bous beschäftigt: Auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Saarbrücker Straße, hinter dem Einkaufscenter, sind vier Autos offenbar mit einem Gabelstapler umgesetzt worden. Dieses ungewöhnliche Umparken, bei dem die Autos an der Unterseite beschädigt wurden, nahm jedoch ein Unbekannter vor; der Inhaber der Werkstatt habe versichert, dass weder er noch einer seiner Angestellten damit zu tun hätten. Ihm und einem Zeugen war aufgefallen, dass die Autos an anderer Stelle standen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 12 Uhr. Die Fahrzeuge, die unterschiedlichen Besitzern gehören, waren alle zur Reparatur dort abgestellt. Verwendet wurde nach Angaben der Polizei Saarlouis ein Gabelstapler oder ein ähnliches Gerät.