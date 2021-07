Beeindruckender Gottesdienst : Christian Müller neuer Pfarrer für Ensdorf und Bous

Bous Christian Müller, neuer Pfarrer in Ensdorf und Bous, versucht die an ihn gestellten Erwartungen zu erfüllen.

Die trugen beim Einmarsch ihre Standarten unter Orgelklängen voran. In Ensdorf war Christian Müller bereits am Vorabend in St. Marien Ensdorf eingeführt worden. Die Ernennungsurkunde überreichte Dechant Hans-Georg Müller im Auftrag von Bischof Stephan Ackermann. Für den Pfarreienrat Bous-Ensdorf freute sich die Vorsitzende Stefanie Braun. Denn endlich gebe es „wieder einen Priester dauerhaft in dieser Pfarreiengemeinschaft“. In gleicher Weise äußerte sich Robert Maas vom Verwaltungsrat. Denn mehr als vier Jahre hätten Bous und Ensdorf keinen festen Pfarrer mehr gehabt. Unterstützung und Zusammenarbeit sagten unter anderem zu die evangelische Pfarrerin Juliane Opiolla, Bous’ Bürgermeister Stefan Louis und der Beigeordnete der Gemeinde Ensdorf, Heinrich Becker. Er spüre den Erwartungsdruck, sagte Christian Müller nach weiteren Grußworten. Aber „alle Erwartungen kann man nicht erfüllen“. Außerdem sei er eingebunden in das Dekanat Saarlouis, in ein Team und die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen. „Ein Pfarrer dürfe und könne heute kein Einzelkämpfer sein“, aber, „ich verspreche ihnen, ich will mich bemühen, für sie ein guter Priester zu sein“. Dafür stellte sich Müller unter den Schutz der Gottesmutter: „Dir weihe ich mich, Maria. Hilf mir, ein guter Priester zu sein.“ Nach rund eineinhalb Stunden folgten lockere Gespräche im Freien mit Abstand und Mundschutz. „Man muss die Leute erst mal kennenlernen“, sagte Müller im Gespräch mit unserer Zeitung. In beiden Kommunen seien das insgesamt um die 9000 Katholiken. Nach der langen Vakanz müsse manches wieder richtig in Gang gebracht werden. Aber „wir gehen das an mit Augenmaß“.