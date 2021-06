Bous-Ensdorf : Neuer Pastor in der Pfarreiengemeinschaft

Neuer Pastor in der Pfarreiengemeinschaft

Ensdorf Bous-Ensdorf: Christian Müller hat seinen Dienst aufgenommen. Pfarrer Dr. Frank Kleinjohann war hier zuvor drei Jahre tätig.

Seit Dienstag, 1. Juni, gibt es in der Pfarreiengemeinschaft Bous-Ensdorf einen neuen Pastor: Christian Müller hat an diesem Tag seinen Dienst aufgenommen. Bürgermeister Jörg Wilhelmy wünsche ihm alles Gute und freue sich auf die Zusammenarbeit, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.