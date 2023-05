Auszeichnung Paul Kornke freut sich über Ehrung

„Ich bin sehr stolz darauf, dass ich in den erlauchten Kreis der Bouser Jubilare aufgenommen wurde, die sich in den vergangenen Jahrzehnten ehrenamtlich engagiert hatten“, sagte Paul Kornke sichtlich berührt, nachdem ihm von Landrat Patrik Lauer der Hennes-Wagner-Bürgerpreis verliehen wurde. Lauer würdigte die Verdienste des Bouser SPD-Mitgliedes für seine uneigennützige Arbeit in zahlreichen Gremien und Vereinen.