Neujahrsempfang : „Enorme Aufwertung und damit Sicherung des Standortes“

Bous Mancher in Bous sorgt sich um den Bestand des Einkaufscenters EKC. Jetzt hat Bürgermeister Stefan Louis erklärt: Eine Millionen-Investition stehe kurz bevor. Das werde den EKC-Standort aufwerten, versicherte er beim Neujahrsempfang in Bous. Noch eine gute Nachricht: Die Personalkrise bei der Feuerwehr ist fast ausgestanden.

Wer sie einer nach dem anderen reinkommen sah zum Neujahresempfang im Petri Hof, wäre nicht auf die Idee gekommen, dass da mal von Notstand die Rede war: die Freiwillige Feuerwehr Bous, deren Personalstand ein Krisentief erreicht hatte. An gleicher Stelle vor einem Jahr hatte Bürgermeister Stefan Louis den Mangel an Wehrleuten drastisch geschildert. Mit viel Aufsehen. Jetzt am Freitagabend sagte er: „In der Folgezeit konnten jedoch durch gemeinsame Maßnahmen von Verwaltung und Feuerwehr insgesamt 13 Mitbürgerinnen und Mitbürger zum freiwilligen Dienst gewonnen werden. Die Feuerwehr betreibt zudem eine engagierte und damit erfolgreiche Jugendabteilung. Eine Kinderabteilung, die Blaulichtbande, ist seit Beginn des Jahres aktiv. Ebenso sind die Vorbereitungen zur Gründung eines Fördervereins in vollem Gange.“ Diese Bilanz gab den stärksten Applaus an diesem Abend, auch wenn Louis einräumte: „Allerdings werden zum Erreichen der notwendigen Personalstärke immer noch Feuerwehrleute gesucht.“