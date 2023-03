Turnen Kovalenko gibt sich vor der WM angriffslustig

Im vergangenen Jahr war Kovalenko ein Leistungsträger der Junioren-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in München. An das Finale am Boden erinnert er sich aber ungern. Dort war er schon auf dem Weg zum Titelgewinn, als er vor seiner letzten Bahn stolperte. „Das passiert mir garantiert nicht mehr“, sagt Kovalenko und möchte in Antalya gerade am Boden glänzen – aber auch an weiteren Geräten ins Finale einziehen.