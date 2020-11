Deutsche Nachwuchsmeisterschaften : Zwei DM-Titel für Turner des TV Bous

Bous/Schwalbach Maxim Kovalenko vom TV Bous und Daniel Mousichidis vom TV Schwalbach haben bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Gerätturnen in Schwäbisch Gmünd groß aufgetrumpft – und sich insgesamt neun Medaillen gesichert.

In den Gerätefinals ließ es Maxim Kovalenko dann noch mal richtig krachen: Beim Sprung und am Boden war er nicht zu schlagen und sicherte sich die Goldmedaille, zudem gewann er Silber am Barren. Daniel Mousichidis erturnte sich am Pauschenpferd, am Reck und am Boden jeweils Silber und am Sprung Bronze. Steinmetz rundete mit Platz fünf am Pauschenpferd den starken Auftritt der Saarländer ab. In der Teamwertung der Altersklasse 15 bis 18 belegten die drei 15-Jährigen einen hervorragenden vierten Platz.