„Irrer Tag“ für Bouser Basketballer

Die Ü 35-Basketballer der SG Baskets 98 Völklingen/BBC Bous haben ihren Heimvorteil genutzt – und sich mit dem Triumph im Dreierturnier um die Regionalliga-Meisterschaft für das Bundesfinale qualifiziert. Die Gastgeber bezwangen am Samstag vor rund 100 Besuchern in der Bouser Südwest-Halle zunächst den baden-württembergischen Landessieger SG Viernheim-Weinheim mit 50:32 (23:16). Gunter Gärtner mit 14 und Stefan Grimm mit zwölf Punkten waren die besten Werfer der Gastgeber. Danach unterlag Viernheim der BG Wiesbaden nach Verlängerung, womit Völklingen/Bous das Finalticket bereits in der Tasche hatte. Zum Abschluss gewannen die Gastgeber aber auch gegen Wiesbaden mit 65:50 (37:17). Topschütze Christoph Trapp (13 Zähler) stellte mit drei Dreiern im ersten Viertel früh die Weichen. „Ein irrer Tag“, schwärmte SG-Akteur Pascal Zimmer.

Dank des Erfolges könnte die SG sogar in die Rolle des Ausrichters für das Endturnier am 16./17. Juni mit je zwei Teilnehmern aus den vier Regionalligen des Deutschen Basketball Bunds schlüpfen. Der Austragungsort wechselt turnusmäßig, in diesem Jahr wäre ein Vertreter aus dem Südwesten an der Reihe – als Meister hat die SG jetzt das Vorrecht darauf.

„Damit konnte nun wirklich keiner rechnen. Wir müssen das erst mal intern besprechen, ob wir ein solch großes Turnier hinbekommen“, sagte SG-Akteur Pascal Zimmer, zugleich Vizepräsident der Baskets 98. Zuvor hatten er und seine Teamkollegen ihre Finalabsichten klar umgesetzt, nachdem es die Ü 35 des BBC Bous im Vorjahr ohne Völklinger Unterstützung noch verpasst hatte.