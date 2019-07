KTP in Bous : Mit Falttechnik auf der Poleposition in Europa

Bei der Feier in der Frankfurter Jahrhunderthalle: Der TV-Journalist Ranga Yogeshwar (Bildmitte) überreichte die Auszeichnung an KTP-Geschäftsführer Andreas Wintrich und Ehefrau und Vertriebsleiterin Christel Wintrich. Foto: KTP

Bous Die KTP Kunststoff Palettentechnik GmbH aus Bous ist in Frankfurt mit dem Top 100-Siegel ausgezeichnet worden.

Die KTP Kunststoff Palettentechnik GmbH aus Bous ist in Frankfurt mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet worden. Es wird für besondere Innovationserfolge mittelständischer Unternehmen vergeben. Andreas Wintrich, Geschäftsführerender Gesellschafter der KTP, nahm zusammen mit Ehefrau Christel die Auszeichnung aus der Hand von Ranga Yogeshwar entgegen. Der bekannte TV-Journalist ist Mentor des wissenschaftlich begleiteten und von der Firma compamedia GmbH seit 1993 alljährlich organisierten Benchmarking-Wettbewerbs. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Bundesverband mittelständische Wirtschaft. KTP produziert und vertreibt nachhaltig faltbare Lager- und Transportbehälter aus Kunststoff. Damit zählt das Unternehmen zu den führenden Herstellern in Europa. Die Firma beschäftigt 280 Mitarbeiter und unterhält neben ihrer Produktionsstätte in Bous einen Konfektionierungsbetrieb auf dem Lisdorfer Berg in Saarlouis sowie einen Vertriebsstandort in der chinesischen Stadt Taicang.