Tennis Ein Außenseiter und die Favoritin imponieren

Müller hatte zuvor im Turnier keinen Satz verloren. Bereits im Viertelfinale der erstmals in Bous ausgetragenen Meisterschaft hatte der neue Titelträger für Aufsehen gesorgt, als er den an Nummer eins gesetzten Paul-Georg Günther vom Tenniszentrum DJK Sulzbachtal mit 6:1 und 7:6 bezwang. Günther ist die Nummer 139 der deutschen Rangliste, der neue Saarlandmeister Albrecht steht an Nummer 467.