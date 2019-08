Klima : Grüne Resolution zu Klimanotstand

Die grüne Gemeinderatsfraktion hat eine Resolution zum Klimaschutz zur Abstimmung in den Gemeinderat eingebracht. Der Rat soll am Donnerstag, 22. August, darüber abstimmen. In dem Antrag fordern die Grünen, die Eindämmung des Klimawandels als Aufgabe von höchster Priorität auch lokal anzuerkennen und deshalb den so genannten Klimanotstand auszurufen.

