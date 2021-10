Kommentar zur Grubenflutung-Entscheidung in Bous : Entscheidungen hinter verschlossenen Türen befeuern nur Spekulationen

Diskussion hinter verschlossener Tür: In Bous hatte der Gemeinderat im nicht-öffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung über eine mögliche Klage gegen die geplante Teillutung von ehemaligen Steinkohlegruben diskutiert. Das Vorgehen führte nun zu Kritik. Foto: dpa/Jens Büttner

Meinung Bous In Bous entscheidet der Gemeinderat bei Rechtsstreitigkeiten grundsätzlich nicht öffentlich. So will es die eigene Geschäftsordnung des Rates. Warum beim Thema Grubenflutung trotzdem besser mit offenen Karten gespielt werden sollte: