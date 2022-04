40 Feuerwehrleute im Einsatz : Großbrand in Saarlouis – zwei Wohnhäuser evakuiert (mit Bildergalerie)

Fraulautern Unrat gerät in einem Innenhof in Brand und greift erst auf einen Schuppen über, dann auf zwei Wohnhäuser. Insgesamt 40 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Was bisher bekannt ist.