Auf dem Gelände des Stahlwerks : Bilder zeigen Großbrand in Bous – Löscharbeiten werden wohl noch bis Montagmorgen andauern

Foto: Ruppenthal 36 Bilder Bilder zeigen Großbrand im Industriegebiet in Bous

Update Bous In Bous brennt es aktuell im Industriegebiet. Der Einsatz für die Feuerwehr ist wohl noch lange nicht zu Ende. Mittlerweile ist bekannt, was in Brand geraten ist.

In Bous bekämpft die Feuerwehr aktuell einen Großbrand im Industriegebiet. Über dem Gebiet war eine große Rauchwolke kilometerweit sichtbar. Der Brand soll auf dem Gelände des Stahlwerks Bous ausgebrochen sein. Dort haben am späten Sonntagnachmittag nach Angaben der Polizei Saarlouis 1600 Tonnen Mischschrott angefangen zu brennen. Die saarländische Führungs- und Lagezentrale hatte zuvor noch keine genaue Auskunft zu dem Brandgeschehen machen können. Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Landkreis Saarlouis sind seit dem Nachmittag im Einsatz.

Direkt nach Ausbruch des Brandes wurde in der Umgebung aufgrund der Rauchwolke eine Warnung herausgegeben: Anwohner sollten lieber Türen und Fenster geschlossen halten. Mittlerweile ist diese Warnung aufgehoben. Wie die Polizei Saarlouis mitteilt, besteht keine Gefährdung mehr. Verletzt worden sei bei dem Brand auch niemand.