Deutschen Orchesterwettbewerb : Gitarrenchor Bous glänzt bei Wettbewerb

Bous Bestnoten erspielte sich der Gitarrenchor Bous unter der Leitung von Birgit Bernardi beim Deutschen Orchesterwettbewerb. Das Ensemble erreichte in der Kategorie „Gitarrenorchester“ den zweiten Platz mit der Bewertung „sehr gut“.

Der Weg zu diesem Erfolg war nicht einfach. Zuerst hatte sich der Bouser Gitarrenchor 2019 als einziger Verein im Saarland über den Landeswettbewerb für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Wegen der Corona-Pandemie fielen alle Vorspieltermine in Bonn vor Publikum aus. Der Deutsche Musikrat entschloss sich, dass alle qualifizierten Orchester ihr Wertungsspiel vor Ort über die Bühne bringen sollten. In der evangelischen Kirche Schwalbach zeichnete ein professionelles Filmteam das Vorspiel ohne Publikum auf. Über ein Jahr wurde digital und in Kleingruppen geprobt. Vor dem Auftritt in der evangelischen Kirche gab es nur zwei Proben.