Musik-Wettbewerb : Bouser Gitarrenchor fährt zur DM nach Bonn

Bous Über eine sehr gute Punktzahl im Land können sich Orchester für den Bundesentscheid qualifizieren: Das ist dem Gitarrenchor Bous jetzt gelungen.

Einen besonderen Erfolg feierte der Gitarrenchor Bous unter der musikalischen Leitung von Birgit Bernardi. Das Ensemble schaffte mit der Wertung von 21,3 von 25 Punkten die Teilnahme am Deutschen Orchesterwettbewerb im nächsten Jahr in Bonn. Bei den ersten Saarländischen Orchester-Tagen, die beim SR in Saarbrücken veranstaltet wurden, beteiligte sich das 17-köpfige Ensemble am 10. Landesorchesterwettbewerb des Landesmusikrates.