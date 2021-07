Bous : Gemeinderat Bous plant Umgestaltung des Bahnhofs

Das Plangebiet umfasst einen langen Abschnitt, der sich ungefähr vom Bahnhofsgebäude in Richtung Ensdorf bis zur Eisenbahnstraße und darüber hinaus zieht. Foto: Planungsbüro Kernplan

Bous Bisher brachliegendes Gelände parallel zur Bahnstrecke soll erschlossen und teils bebaut werden. Fördermittel sind bereits beantragt.

Am heutigen Donnerstag trifft sich der Gemeinderat Bous zur Sitzung vor der Sommerpause. Zwei Tagesordnungspunkte sind dabei einem kommenden Großprojekt in der Gemeinde gewidmet: der Entstehung eines Gewerbe- und Dienstleistungsparks am Bahnhof Bous.