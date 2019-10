Städtepartnerschaft über drei Kontinente : Diese Freundschaft hält seit 30 Jahren

Bous Als „unvergleichliches Hilfsmittel“ hat der Bürgermeister von Koulikoro in Mali, Ely Diarra, die Partnerschaft mit Quetigny und Bous gewürdigt. Sie fördere das Streben nach Frieden.

Eine lebenswerte Zukunft braucht einen langen Atem. Was dann möglich ist, zeigt die Städtepartnerschaft Quetigny-Koulikoro-Bous. Am Samstagabend fand der 30. Geburtstag ihrer Verbundenheit bei einem Festakt im Petri-Hof mit rund 140 Gästen statt. Eine Woche zuvor war die Feier im französischen Quetigny nahe Dijon.

Nur in Koulikoro findet diese Veranstaltung nicht statt. Das liegt nicht an der Entfernung von rund 4200 Kilometern Luftlinie, sondern an der Sicherheitslage. Aktuell warnt das Auswärtige Amt vor Reisen dorthin. Koulikoro liegt im Westen von Mali und rund 800 Kilometer vom Atlantik entfernt am Ufer des Niger in einer trocken-heißen Savannenregion. Die Partnerschaft mit Quetigny bestand knapp zwei Jahre, als dann 1989 Bous dazustieß. „Wir sind stolz auf die Erfolge, die die Partnerschaft in 30 Jahren erreicht hat“, sagte Bürgermeister Stefan Louis zur Begrüßung.