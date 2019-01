später lesen Großbrand in der Silvesternacht Polizei in Bous geht von Brandstiftung aus FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Twittern







Die Polizei in Bous hat neue Erkenntnisse über die Ursache des Großbrandes in einem Einfamilienhaus in der Silvesternacht gewonnen. Alles deutet auf Brandstiftung hin. Von Dominik Dix