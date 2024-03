„Du bist perfekt so, wie du bist“ Wie eine 15-Jährige aus Bous ihr Leben mit Down-Syndrom meistert

Menschen mit Down-Syndrom zeichnen sich vor allem durch ihre Freundlichkeit, ihre positive Art und ihre Empathie aus. So stoppt Amelie plötzlich im Gespräch, schaut ihrer Mutter forschend ins Gesicht und fragt: „Hast du dir eigentlich nie ein Kind gewünscht ohne Down-Syndrom und ohne Herzfehler?“ Stefanie Schwinn schaut ihre Tochter liebevoll an und lächelt. „Nein, weil ich dich so liebe, wie du bist. Diese Frage stellt sich mir überhaupt nicht, du bist perfekt so, wie du bist.“ Nach dieser Antwort umarmt die Tochter ihre Mutter ganz fest und strahlt. „Und deshalb liebe ich meine Mama.“