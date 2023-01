Bous : Der Jakobsweg in Wort, Bild und Musik mit Michael Engel

Immer positiv, nie negativ, das ist eine der wichtigen Erfahrungen, die Michael Engel auf seiner Wanderschaft auf dem Jakobsweg lernen durfte. Foto: Michael Engel

Bous Große und kleine Geschichten von einer Reise auf dem Jakobsweg erwarten die Besucher am Sonntag. 22. Januar, in Bous. Beginn der Sonntagsmatinee im Kino in Bous ist um 11 Uhr. Dabei liest Michael Engel aus seinem Buch „Siempre positivo, nunca negativo“, dazu werden Bilder auf der 50 Quadratmeter großen Leinwand gezeigt.

Neben der szenischen Lesung gibt es auch Musik, wie die Veranstalter versprechen: Dirk Brill spielt Songs aus der persönlichen Camino-Playlist des Autors.

In seinem Buch schildert Engel seine Begegnungen mit Gleichgesinnten aus aller Welt auf dem Camino Francés, dem französischen Jakobsweg, der von Saint-Jean-Pied-de Port in den französischen Pyrenäen über 800 Kilometer nach Santiago de Compostela führt. Er will die Leserinnen und Leser – und auch die Besucherinnen und Besucher der Matinee – an seinen Erfahrungen und Erlebnissen teilhaben lassen.