Der Bouser Kurzfilmtag : Thalia Lichtspiele Bous zeigen ab Mittwoch 13 Kurzfilme

Bous Im Thalia Lichtspiele Bous startet am Mittwoch, 3. November, um 16.30 und um 20 Uhr wieder der Kurzfilmtag. Der Kurzfilm ist ein besonderes Genre und hat seinen berechtigten Platz neben dem Langfilm, so wie die Novelle neben dem Roman.

In diesem Jahr haben es unter dem Motto „Augenblicke“ 13 Filme in die Endauswahl geschafft. Diese zeigt das Thalia Lichtspiele Bous am Mittwoch mit einer kurzen Einführung in insgesamt 95 Minuten.

Der Kurzfilm „The Neighbor’s Window“ befasst sich mit dem Ausbruch einer frustrierten Hausfrau und Mutter aus ihrem festgefahrenen Alltag und der Experimentalfilm „Universe“ erzählt von der wortlosen Liebe zweier gegensätzlicher Körper. „W“ begleitet einen Lehrer an einem der schwierigsten Tage an seiner Schule, in „Love it like it is“ sehen die Kinozuschauer einen buddhistischen Mönch zwischen Meditation und Alltagsproblemen und in „Late afternoon“ erinnert sich eine ältere Frau an vergangene Momente. Im spanischen „Cocodrilo“ streamt Alicia ihren Lieblings-YouTube-Kanal und in „Like and follow“ hat ein animiertes Smartphone seinen kleinen Besitzer fest an der Leine.