Kinostart nach Coronapause : Lasset die Lichtspiele beginnen

Im Kino "Thalia Lichtspiele" in Bous starten am Donnerstag (01.07.2021) die Vorstellungen nach monatelanger Corona-bedingter Pause. Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel

Bous Die Wiedereröffnung der Kinos im Kreis sorgt für den ein oder anderen sentimentalen Moment – sowohl bei Betreibern als auch Gästen.

„Wir hatten nun acht Monate geschlossen. Es wurde Zeit, dass wir wieder öffnen dürfen. Das ganze Team freut sich sehr“, erzählt Marion Martin, Ehefrau des Inhabers des Kino „Thalia Lichtspiele“ in Bous. Am Donnerstagabend wurde mit drei Filmen in drei Räumen gestartet. „Unsere Kinosäle sind zu fünfzig Prozent besetzt. Gruppen können wir zusammensetzen. Dann immer mit Abstand zur nächsten fremden Person. Wir bekamen sehr viele Anfragen, unsere Gäste stehen seit Wochen in den Startlöchern und endlich ist der Startschuss gefallen“, sagt die 52-jährige Differterin. Das Team fühle sich wie eine Familie und habe das Zusammenarbeiten vermisst.