Bürgermeister lädt im Petri-Hof zum Neujahrsempfang

Die Gemeinde Bous lädt ihre Bürgerinnen und Bürger ein zum Neujahrsempfang 2018. Der wird begangen am Freitag, 12. Januar, 19 Uhr, im Petri-Hof. Eine neue Form des Empangs soll dabei fortgeführt werden.

Statt der üblichen Neujahrsansprache geht Bürgermeister Stefan Louis wieder auf zuvor eingereichte Fragen der Bouser ein. Dafür wird in den kommenden Wochen im Bouser Echo ein Formular abgedruckt, das für Fragen genutzt werden kann. Formular und Erläuterungen finden sich auch auf der Homepage der Gemeinde sowie im Rathaus an der Zentrale. Die Fragen können in schriftlicher Form eingeworfen oder im Rathaus abgegeben werden. Aber auch per Post oder per E-Mail unter buergermeister@bous.de oder Fax unter (0 68 34) 8 31 42.

Einsendeschluss ist Dienstag, 9. Januar 2018. Fragen sind möglich zu allen Themenbereichen, die einen Bezug zur Gemeinde Bous aufweisen. Bürger haben die Wahl, ob ihr Name erwähnt wird oder nur ihre Frage. Am Abend selbst werden keine Fragen zu individuellen Themen beantwortet, dies erfolgt nach der Veranstaltung in schriftlicher Form.