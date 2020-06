Begleitung auf dem letzten Wegstück : Brigitte Pistorius ist neue kommissarische Leiterin des Hospizes in Bous

Brigitte Pistorius ist neue kommissarische Leiterin des Hospizes in Bous

Förderverein und Spenden:Lebensnotwendig für ein Hospiz. Hier übergibt Rigobert Maurer einen Scheck an Gisela Rink, Vorsitzende des Fördervereins. Foto: Renate Iffland/cts

Bous Auf seine ersten fünf Jahre schaut das Hospiz St. Barbara in Bous zurück. Das Jubiläum muss wegen Corona später gefeiert werden. Unterdessen hat Brigitte Pistorius die kommissarische Leitung übernommen.

Neue kommissarische Leiterin des St. Barbara Hospizes in Bous ist Brigitte Pistorius inne. Sie übernahm das Amt kurzfristig von Helga Graeske, die erst im April die Leitung des Hospizes, das zur Caritas gehört, übernommen hatte und krankheitsbedingt nicht mehr in dazu in der Lage ist, wie die Einrichtung mitteilte.