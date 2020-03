Nicht alle sehen das als Geschenk : Auch Bous schlägt beim Saarlandpakt ein

Eine Million Euro bekommt Bous. Aber nicht einfach geschenkt. So komfrotabel ist der Saarlandpakt nicht. Foto: dpa/Jens Kalaene

Bous Auch Bous kommt jedes Jahr nur mit Dispo-Krediten über die Runden. Zwei MIllionen Euro dieser Liquiditätskredite sind aufgelaufen. Knapp die Hälfte, übernimmt das Land im Saarlandpakt.

Fast eine Million Euro bekommt die Gemeinde Bous geschenkt. Das ist nicht ganz die Hälfte ihrer über Jahre hinweg aufgelaufenen Liquiditätskredite. Aber die Bedingungen dafür im so genannten Saarlandpakt bereiten den Fraktionen Die Linke und Grünen erhebliches Kopfzerbrechen. Denn es bleiben noch knapp eine Million Euro, die von der Gemeinde konsequent zu tilgen sind. Dazu müsse Bous 45 Jahre lang einen Vertrag mit dem Land einhalten, der nachfolgende Generationen belaste, kritisierte Linken-Chef Udo Reden-Buschbacher in der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend.