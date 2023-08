„Ungewöhnlicher und dreister Vorfall“ Raser rastet aus und greift Blitzer in Bous an – 20 000 Euro Schaden

Die Ortspolizeibehörde der Gemeinde Schwalbach im Landkreis Saarlouis führte am frühen Mittwochmorgen, den 30. August, eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durch. Dazu stellten sich Mitarbeiter mit ihrem Messgerät in der Höhenstraße in Bous in Fahrtrichtung Röchling-Höhe auf. Dort gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde.