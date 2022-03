Auf dem Gelände des Stahlwerks : Großbrand in Bous: Löscharbeiten dauern noch an – Polizei nennt vermutliche Brandursache (Bildergalerie)

Update Bous Am späten Sonntagnachmittag kam es auf dem Gelände des Stahlwerks Bous zu einem Brand. Der Feuerwehreinsatz ist laut Polizei auch am Montagmorgen noch nicht abgeschlossen. Was bisher bekannt ist.

In Bous bekämpft die Feuerwehr seit Sonntagnachmittag (27. März) einen Großbrand im Industriegebiet. Über dem Gebiet war eine große Rauchwolke kilometerweit sichtbar. Der Brand war auf dem Gelände des Stahlwerks Bous ausgebrochen. Dort sind nach Angaben der Polizei Saarlouis 1600 Tonnen Mischschrott durch Selbstentzündung in Brand geraten.

Insgesamt waren 150 Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Landkreis Saarlouis sowie die Werksfeuerwehren von Saarstahl, Dillinger Hütte und der Stahlwerke Bous im Einsatz. Die Löscharbeiten ziehen sich laut Polizei noch bis in die Morgenstunden am Montag (28. März) hin. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.