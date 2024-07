Resolution beschlossen „Beeinträchtigung der Sicherheit“ – Gemeinderat Bous fordert Reaktivierung von Polizeiinspektion

Vor rund sechs Jahren wurde die Polizeiinspektion (PI) in Bous (Landkreis Saarlouis) zu einem Polizeirevier (PRev) herabgestuft. Seitdem ist der Standort an Werktagen nur noch tagsüber und an Wochenenden teils gar nicht mehr besetzt. Hintergrund war die Polizeireform des Saarlandes, die im Oktober 2018 in Kraft trat. Der Bouser Gemeinderat hatte sich damals bereits gegen den Schritt gewehrt.