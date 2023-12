Bous Bouser stimmen sich ein auf den Advent

Bous · Weihnachtlich geschmückte Verkaufshütten, getaucht in eine farbenprächtige Beleuchtung, zogen zahlreiche Bouser Bürger in ihren Bann. Schon bei der Eröffnung des Bouser Weihnachtsmarktes gab es an den über 20 Holzbuden und Ständen ein dichtes Gedränge.

18.12.2023 , 18:48 Uhr

Die siebenjährige Naima war begeistert von dem Lichterglanz auf dem Bouser Weihnachtsmarkt. Foto: Robert Claus

Von Robert Claus