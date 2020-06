Fest fällt aus : Angelsportverein Bous lädt in seinen Biergarten ein

Bous Statt Fischerfest Schwenken im Biergarten: Der ASV Bous lädt ein.

Der Angelsportverein Bous lädt in seinen Biergarten ein, der an Sonn- und Feiertagen von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet ist. Das traditionelle Fischerfest am 20./21. Juni fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. Der Biergarten ist aber an diesen beiden Tagen geöffnet: am Samstag, 20. Juni, ist ab 17 Uhr ein Grillabend mit Schwenker, Würstchen sowie gebackener Dorade und Forelle. Am Sonntag, 21. Juni, sind diese Gerichte ebenfalls von 12 bis 15 Uhr im Angebot.