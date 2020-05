Tragischer Unfall : 79-jähriger Radler prallt auf geschlossene Schranke in Bous: schwerste Verletzungen

Bous Ein 79-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag gegen 11:15 Uhr in Bous schwer verunglückt, als er in voller Fahrt gegen eine geschlossene Schranke prallte. Der Unfall ereignete sich auf der rückwärtigen Parkfläche des Einkaufszentrums in Bous.

Der Fahrradfahrer befuhr den stark abschüssigen Verbindungsweg der Parkflächen aus Richtung Lidl-Markt kommend in Richtung Rewe-Markt. Aus ungeklärter Ursache kollidierte der Radfahrer ungebremst mit einer geschlossenen Schranke und erlitt schwere Verletzungen. Der Radfahrer aus Schwalbach musste am Unfallort mehrfach reanimiert werden. Er wurde in eine Klinik eingeliefert. Sein Gesundheitszustand ist kritisch, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Radfahrer trug einen Schutzhelm.

(red)