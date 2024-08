122 neue Betreuungsplätze Bous eröffnet Kita „Seepferdchen“ – ein Einblick in die neuen Räumlichkeiten (mit Fotos)

Kita Seepferdchen: Der Name erinnert an das, was hier einmal war. Am Ende der Straße „Auf der Mühlenscheib“ steht nun die brandneue Kindertagesstätte der Gemeinde Bous – auf der Fläche, wo vor rund 20 Jahren noch Familien im ehemaligen Bouser Hallenbad planschten. Nun bietet ein neues Gebäude Platz für vier neue Kita- sowie zwei neue Krippen-Gruppen (122 Plätze) und sorgt für einen massiven Aufschwung der Betreuungskapazitäten der Gemeinde Bous.