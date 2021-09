Wohnungsbau : Bouillon übergibt Förderbescheid

Dillingen Das Innenministerium hat der Stadt Dillingen einen Förderbescheid von rund 1,9 Millionen Euro für sozialen Wohnungsraum überreicht.

Innenminister Klaus Bouillon hat einen Förderbescheid in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro aus Mitteln der sozialen Wohnraumförderung an die Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH Dillingen/Saar (GBS Dillingen) für den Neubau von 21 Mietwohnungen in der Defrancestraße in Dillingen übergeben. Innenminister Klaus Bouillon: „Ich freue mich sehr, dass wir dieses großartige Projekt finanziell unterstützen können. Der Neubau der 21 Mietwohnungen wird im Rahmen des Sonderprogramms zur Förderung der Schaffung von Wohnraum in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf der sozialen Wohnraumförderung gefördert.“ Bereits in den letzten Jahren hat das Land zwei Projekte mit 34 Wohnungen im Quartier „Am Fischerberg“ und am Leipziger Ring mit rund drei Millionen Euro gefördert.