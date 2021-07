BMX-radsport : BMX: Ronja Kinmayer fährt bei der DM auf Rang zwei

Ronja Kinmayer (vorne) während ihres Vorlaufs bei der DM. Foto: Dagmar Kinmayer

Saarwellingen/Stuttgart Auch Lian Spang überzeugt bei den nationalen Titelkämpfen. Für Kinmayer stehen nun EM und WM auf dem Programm.

Aufregende Tage für Ronja Kinmayer: Die BMX-Fahrerin von den Radsportfreunden Saarwellingen sicherte sich am vergangenen Wochenende bei den deutschen Meisterschaften (DM) in Stuttgart die Vize-Meisterschaft in der Klasse „17+“. Derzeit startet sie bei den Europameisterschaften im belgischen Zolder. Diese enden an diesem Samstag.

In Stuttgart war Kinmayer erstmals nach einer 18-monatigen, coronabedingten Wettkampfpause am Start. Das Ziel der Saarwellingerin war dabei klar: Einzug ins Finale und Kampf um das Podest. Doch aufgrund der langen Pause wusste niemand so genau, wie stark die einzelnen Fahrer einzuschätzen waren, die Unsicherheit war groß.

Kinmayer sorgte jedoch schnell für klare Verhältnisse. Sie erreichte ohne Probleme über die Vorläufe das Finale. Dort allerdings verlief ihr Start nicht optimal und sie verlor wertvolle Sekunden. Mit guter Taktik und viel Einsatz konnte sie am Ende aber immerhin noch den zweiten Platz in ihrer Klasse belegen.

Kurz nach der EM steht übrigens bald ein weiterer Saison-Höhepunkt an: Vom 14. bis 22. August fährt Kinmayer zur Weltmeisterschaft in Papenthal in den Niederlanden.