Besondere Aktion in Saarlouis : 253 Blutspender in der Saarlouiser Kaserne

Der Soldat Karl-Heinz Saar von der Saarlandbrigade wird beim Blutspendetermin in der Graf-Werder-Kaserne von Dennis Bolbach vom DRK Ortsverein Beaumarais betreut. Foto: BeckerBredel

Saarlouis/Merzig In der Graf-Werder-Kaserne in Saarlouis nahm man die Corona-Pandemie zum Anlass, die Blutspendeaktionen im Umland nicht nur mit Abordnungen von Soldaten zu besuchen, sondern den Blutspendedienst des DRK direkt in die Kaserne kommen zu lassen.

So freute sich das Rote Kreuz kürzlich über 253 angemeldete Soldatinnen und Soldaten, die dem Aufruf folgten. „Wir hatten einfach nochmal angefragt, ob wir so einen Termin machen könnten und bekamen direkt Zuspruch", sagt Jürgen Tilk, Einsatzleiter beim DRK Ortsverein Beaumarais, der nun öfter in der Kaserne zum Blutspendetermin bitten wird. Der nächste Termin steht bereits fest.