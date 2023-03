Lesung Björn Jakobs liest aus Winterlehrer

Der Winterlehrer, so heißt das neuste Buch des promovierten Wadgasser Musikpädagogen und ambitionierten Heimatforschers Björn Jakobs. Im Rahmen einer Lesung am Sonntag, 19. März, um 17 Uhr in der Differter Wildparkhütte präsentiert er seinen Zuhörern die wahre Geschichte von Johann Peter Herres. Und die Lebensgeschichte seines Ur-Ur-Opas, die ihm durch Zufall als Loseblattsammlung in die Hände gefallen war, ist nicht nur ausgesprochen spannend, sondern zeichnet auch die Lebensbedingungen der 1870er-Jahre in der Eifel und im saarländischen Itzbach (Siersburg) mit all ihren Eigentümlichkeiten eindrucksvoll auf.