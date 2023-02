Dillingen : Mit Big-Band-Sound und Gesang zu Gast

Dillingen Das Silent Explosion Orchestra aus Saarbrücken spielt bei der vierten Dillinger Big-Band-Gala in der Stadthalle.

Zur vierten Dillinger Big-Band-Gala in der Stadthalle wird am Sonntag, 12. März, eingeladen. Dann wird das Silent Explosion Orchestra (SEO) mit Thilo Wagner und Scott Hamilton zu Gast sein. Das Konzert in der Stadthalle beginnt um 18 Uhr.