Serie Biergärten in der Region : Ein kühles Getränk am Rande des Felds

Die Lounge ist bei den Besuchern des Biergartens an der Mais-Alm besonders beliebt. Foto: Oliver Morguet

Merzig Auch in seinem fünften Jahr hat der Biergarten an der Mais-Alm in Merzig nichts von seinem Reiz verloren. Direkt an der Saar gelegen, lädt er zum entspannten Relaxen ein.