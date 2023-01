Fraulautern : Nisthilfen für Wildbienen bauen

Fraulautern Wie Nistkästen für Wildbienen entstehen, lernen die Teilnehmer eines Workshops mit der SPD Fraulautern. Wie diese ankündigt, läuft der Kurs am Samstag, 11. Februar. Die Veranstaltung ist für Kinder ausgelegt.

Die Bauaktion findet unter fachkundiger Leitung von 14 bis etwa 16.30 Uhr in den Vereinsräumen hinter dem Vereinshaus statt. Für die Bausätze ist ein Eigenanteil in Höhe von fünf Euro vor Ort zu zahlen. Zur besseren Planung der Veranstaltung ist eine verbindliche Anmeldung erbeten bis 26. Januar per E-Mail an ovfraulautern@spd-saarlouis.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Kinder unter acht Jahren können nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen.