Kreisumweltpreis 2022 : Mut und Kreativität sind gefragt

Kreis Saarlouis Bewerbungsschluss für den Kreisumweltpreis ist am 29. April. Mitmachen können kleine, mittlere und große Betriebe, bis maximal 100 Mitarbeitern.

Gegenüber den vergangenen Wettbewerben hat der Kreistag das Preisgeld nahezu verdoppelt, was zeigt, welche Bedeutung der Landkreis dem Umweltpreis beimisst. Für den Umweltpreis können sich Handels- und Gewerbebetriebe sowie Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe aus dem Landkreis Saarlouis bewerben, die umweltfreundliche und nachhaltige Projekte umgesetzt haben. Gesucht werden Betriebe, die zeigen, dass Umweltschutz und Nachhaltigkeit in Einklang mit Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit sein können, und Unternehmen, die mit Mut und Kreativität innovative Prozesse in Gang gesetzt haben und so als Vorreiter andere motivieren. Mitmachen können kleine, mittelgroße wie größere Betriebe, bis maximal 100 Mitarbeitenden.