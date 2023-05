Auf dem Kleinen Markt in Saarlouis Betrunkener Radler fährt Kind an

Saarlouis · In Schritttempo aber mit zwei Promille war ein Radler am Samstagabend in Saarlouis unterwegs. Bei einem Zusammenstoß verletzt er ein Kind.

21.05.2023, 18:39 Uhr

Der Radfahrer war mit Promille in Saarlouis unterwegs. Foto: dpa/Carsten Rehder