Besuchsregelungen in Kliniken im Kreis Saarlouis : Patienten dürfen wieder Besucher empfangen

Kreis Saarlouis Die Besuchsverbote in den Krankenhäusern belasteten Patienten und Angehörige. Nun haben die Kliniken in Saarlouis, Lebach und Wallerfangen ihre Regelungen gelockert. Nur die Klinik in Berus bleibt noch streng.

Es ist für Hunderte Betroffene ein großer Schritt zurück zur Normalität: Patienten in den Krankenhäusern im Kreis Saarlouis dürfen (bis auf eine Ausnahme) endlich wieder von Freunden und Verwandten besucht werden. Das ergab eine Umfrage der SZ.

In der St. Elisabeth-Klinik Saarlouis gelten wie in der gesamten Marienhaus-Gruppe bereits seit dem 4. Juni neue Regelungen: Pro Patient ist ein Besucher pro Tag erlaubt, für eine Stunde, und nur in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Diese Regelung ist an einen negativen Corona-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder den Nachweise über eine vollständige Impfung geknüpft. Ein negativer Schnelltest entbindet nicht von der Verpflichtung, in der Klinik eine FFP-2-Maske zu tragen. Isolierte Personen dürfen nicht besucht werden.

Darüber hinaus gelten verschiedene Ausnahmeregelungen, zum Beispiel in der Kinderklinik und der Geburtshilfe-Abteilung für Väter und stillende Mütter, die nicht als Begleitperson aufgenommen wurden; für den Partner werdender Mütter im Kreißsaal, bei der ambulanten Behandlung von Kindern, bei sedierten Patienten und in der Notaufnahme, außerdem bei Patienten in Ausnahmesituationen oder um hilfsbedürftige Patienten abzuholen. Maskenpflicht und Nachweis eines negativen Tests gelten auch hier, ebenso die maximale Besuchsdauer von einer Stunde. Alle Besucher müssen sich registrieren lassen und einen Fragebogen ausfüllen.

Seit vergangener Woche dürfen auch die Patienten im Saarlouiser Krankenhaus vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) wieder Besuch empfangen. Die Bedingungen sind die gleichen wie im Marienhaus-Klinikum, lediglich der Besuchszeitraum ist länger, und zwar von 9 bis 18 Uhr. Das lässt auch Besuche am Vormittag und um die Mittagszeit zu. Um zu vermeiden, dass in einem Zwei-Bett-Zimmer beide Patienten gleichzeitig Besuch bekommen, ist eine Voranmeldung beim Stationspersonal erforderlich. Zutritt ins Krankenhaus wird nur mit FFP2-Maske, aktuellem negativen Test einer zertifizierten Teststelle sowie dem Nachweis des vollständigen Impfstatus oder einer Immunisierung durch Genesung gestattet.

Auch die Patienten der Fachkliniken für Geriatrie und Psychiatrie am St.-Nikolaus-Hospital Wallerfangen dürfen seit Montag dieser Woche wieder Besuch empfangen. Hier gilt die sogenannte „1-1-1-Reglung“ – wie auch an beiden Saarlouiser Krankenhäusern: ein Besucher pro Patient für eine Stunde. Die Bedingungen sind ebenfalls gleich: Nachweis der vollständigen Impfung, der Genesung oder ein negativer Test innerhalb der letzten 24 Stunden. Zur Registrierung ist ein Besucherschein auszufüllen. Mindestabstand von 1,50 Metern, Tragen einer Maske und Händedesinfektion sind Pflicht.

Besondere Besuchszeiten für schwer erkrankte oder palliative Patienten sind nach Absprache mit der jeweiligen Station möglich. Wie Verwaltungsdirektorin Anette Fritz auf Anfrage mitteilte, wird auch die Besucher-Regelung des Altenheims gemäß den Vorgaben des Landes gelockert. Außerdem kehrt die Tagesklinik Geriatrie wieder zum uneingeschränkten Normalbetrieb zurück.

Am Caritas-Krankenhaus Lebach sind bereits seit 4. Juni wieder Besuche erlaubt. Hier gilt die gleiche Regelung wie an den Saarlouiser Krankenhäusern. Mit leichten Abweichungen: Die Besuchszeit ist hier von 14 bis 19 Uhr. Es besteht Maskenpflicht (Atteste zur Befreiung werden nicht akzeptiert), und Ventilmasken sind nicht gestattet. Besuche sind nur nach vorheriger Absprache möglich. Terminanfragen sind an das Pflegepersonal der Station zu richten. Zur Kontaktnachverfolgung muss an der Krankenhaus-Information ein Besucherschein ausgefüllt werden. Ausnahmen gelten für medizinisch und ethisch-sozial angezeigte Besuche – etwa bei Patienten mit schwersten Erkrankungen, Palliativ- und Demenzpatienten – sowie für seelsorgerische Besuche.