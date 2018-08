Berufe, in denen man mit Menschen arbeitet

Am Donnerstag, 23. August, bietet die Agentur für Arbeit am Standort Saarlouis, Ludwigstraße 10, eine Messe zum Thema „Soziale Berufe“ an. Die Veranstaltung findet von 13 bis 17 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) statt und steht allen Interessierten offen, auch wenn sie bisher noch nicht in Kontakt mit der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter stehen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Soziale Berufe bieten vielfältige und interessante Arbeitsbereiche, sei es in der Alten-, Gesundheits- und Kranken- beziehungsweise Heilerziehungspflege, Ergotherapie, Physiotherapie, als Erzieher/in oder auch im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) respektive im Bundesfreiwilligendienst (BFD).

Bei der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, alten oder behinderten Personen steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Welche Voraussetzungen erfüllt sein sollten, auch darüber wollen die vielen Aussteller informieren. Mit dabei sind das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, das Lehrinstitut für Gesundheitsberufe der Saarland Heilstätten, die Berufsakademie für Gesundheits- und Sozialwesen Saarland, der Internationale Bund, der Paritätische Wohlfahrtsverband, die Physiotherapieschule Lebach, die Verbundschule für Gesundheits- und Pflegeberufe der Marienhaus GmbH, maxQ. Fachakademie Gesundheit, die Akademie für Erzieher und Erzieherinnen und die Krankenpflegeschule am Krankenhaus Saarlouis vom DRK.